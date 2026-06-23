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23/06/2026 16:01

《中英關係》華外交部回應英國首相辭職：中英應共同維護好兩國關係

　　英國首相施紀賢昨日宣布即將卸任，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回答有關提問時表示，這是英國內政，中方不做評論。

　　郭嘉昆強調，中國和英國都是聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，發展長期穩定的全面戰略夥伴關係符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於世界和平穩定繁榮。雙方應該相向而行，深化雙邊合作和多邊協調，共同維護好兩國關係改善發展勢頭。
《經濟通通訊社23日專訊》

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