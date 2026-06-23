【內房困局】萬科創始人王石報案並致函網信辦：規模化網暴已造成重大損害

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6月22日，萬科(02202)(深:000002)創始人兼萬科董事會名譽主席王石轉發了律師周兆成的一則貼文，該文顯示，王石在6月8日通過信訪渠道向中央網信辦遞交了《關於王石遭受規模化網絡誹謗，懇請依托「清朗」專項行動整治侵權信息的情況反映函》，文件已於6月9日簽收。



*輿情造成重大商業損失，已提起刑事自訴*



反映函內容顯示，近期，數百個帳號有組織、有節奏地編造虛假訊息，在全網各平台集中發布針對王石的惡意抹黑、造謠誹謗內容，多條不實謠言先後登上全網熱搜，相關內容全網合計瀏覽量破億次，已經形成持續性、規模化網絡暴力。



該惡意輿情已經造成重大實際損害：多家合作金融機構暫緩對王石及關聯企業的授信審批；企業多名核心骨干紛紛離職；長期深度合作的商業夥伴也緊急終止商務磋商；企業的正常經營已經遭到嚴重衝擊；甚至部分虛假信息被境內外媒體援引轉載，致使王石商業信譽、社會評價遭受嚴重貶損，相關負面影響仍在持續蔓延，經濟損失不斷擴大。



王石在反映函中稱，目前相關維權工作正在同步推進，一方面已向深圳市公安機關報案，另一方面已向深圳市鹽田區人民法院提起名譽權民事訴訟及誹謗罪刑事自訴。相關案件均已正式立案。



*冀網信辦整治侵權訊息，提供實名以追究責任*



王石還在反映函中對中央網信辦提出兩點懇求，一是懇請在本次專項整治行動框架下，督促各大網絡平台全面排查、清理、下架全網針對其本人的惡意誹謗、造謠抹黑內容，對已被司法機關立案確認的持續發布侵權訊息的違規帳號，依法採取永久封禁措施，從源頭遏制謠言繼續傳播擴散，徹底阻斷輿情惡化態勢。



二是懇請督促各平台嚴格落實相關法規，依法向司法機關及代理律師提供侵權帳號的後台實名訊息、IP地址、發布數據、傳播數據等完整取證材料，破解網絡誹謗案件當事人取證難的行業痛點，助力司法機關精準鎖定造謠主體及幕後組織者，依法追究其民事、刑事法律責任。

《經濟通通訊社23日專訊》