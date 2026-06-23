《中國要聞》商務部等9部門：構建多層次汽車賽事體系，支持發展房車露營產業

商務部等9部門發布關於培育壯大汽車後市場消費若干措施的通知，其中提到，構建多層次汽車賽事體系。推動構建知名賽事引領、職業賽事推廣和體驗賽事普及的多層次汽車賽事體系。發揮新能源汽車產業發展優勢，培育一批具有核心競爭力的新能源汽車賽事民族品牌。支持相關汽車流通消費改革試點城市因地制宜引進國際知名汽車賽事，完善便利化的賽車進出口流程和模式，加強引進賽事的本土化運營和創新；打造若干國家級汽車運動消費場所，強化場地設施、技術服務、賽事運營等綜合支撐能力。



此外，支持發展房車露營產業。完善房車通行使用環境。支持各地優化房車上路通行管理政策。簡化房車營地用地審批流程。提升房車營地配套服務水平。建設一批高標準、多功能的房車營地，完善維修補給、水電保障、醫療救援、餐飲住宿等配套服務。推動房車製造產業鏈升級。支持有條件的地區建設房車產業聚集區，培育具有核心技術、全產業鏈整合能力和國際競爭力的龍頭企業。引導企業加大研發投入，開發綠色化、智能化、輕量化、適老化等符合市場需求的房車產品。

《經濟通通訊社23日專訊》