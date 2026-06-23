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AH股新聞

23/06/2026 15:59

《中國要聞》深圳：靈活供給建設好算力網，加強算力產能供給

　　深圳市委今日召開專題會議，落實省委、省政府工作要求，搶抓機遇、高質高效推進全市「六張網」規劃建設。會議強調，要聚焦重點，靶向發力提升「六張網」規劃建設能級和水平。要突出集約高效、安全可靠建設好現代化水網，健全系統完備的水資源配置和供水保障網，築牢堅固韌性的「洪澇潮」風險防護網，打造幸福美麗的綠色生態網。要突出擴容提質、智能靈活建設好新型電網，在優化通道布局、加強網絡建設、電網數智化轉型等方面持續用力，打造更堅強、更綠色、更智能的新型電網。

　　會議提出要突出系統布局、靈活供給建設好算力網，加強算力產能供給，深化算力互聯互通，更加注重算電協同。要突出高速泛在、融合賦能建設好新一代通信網，加快推進國家級互聯網骨干直聯點建設、6G技術研發與商用布局、「雙萬兆」網絡普及和衛星網絡應用。要突出協同聯動、安全韌性建設好城市地下管網，堅持實事求是、務實管用，加強規劃統籌，加快老舊改造，強化數字賦能，因地制宜建設地下綜合管廊。要突出內外通達、高效流通建設好物流網，瞄準通達更廣、設施更強、價值更高、場景更新的目標，進一步優化功能布局，統籌推進現代物流網絡體系建設。
《經濟通通訊社23日專訊》

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