《打擊貪腐》上海市委原常委朱芝松受賄逾1.39億，一審被判死緩

據《央視新聞》報道，江西省南昌市中級人民法院一審公開宣判上海市委原常委、浦東新區區委原書記朱芝松受賄案，對被告人朱芝松以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的朱芝松受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明：2003年至2024年，被告人朱芝松利用擔任中國航天科技集團公司第八研究院副院長、院長，上海市委宣傳部副部長，上海市閔行區委副書記、區長，閔行區委書記，上海市政府副秘書長、中國(上海)自貿區臨港新片區管委會黨組書記、常務副主任、浦東新區區委副書記，中國(上海)自貿區臨港新片區黨工委書記、管委會主任，上海市委常委、浦東新區區委書記等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、融資貸款等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物，共計折合人民幣1.39億餘元。



公開簡歷顯示，朱芝松出生於1969年2月，江蘇連雲港人，是第二十屆中央委員會候補委員。據《財新》此前報道，朱芝松是1992年設立浦東新區以來第一個被查的浦東新區區委書記，也是繼上海市人大常委會主任董雲虎後，黨的二十大以來上海第二「虎」。2024年11月27日，朱芝松被通報受查；2025年6月10日，朱芝松被「雙開」。

《經濟通通訊社23日專訊》