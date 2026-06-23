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AH股新聞

23/06/2026 09:26

《Ａ股行情》滬綜指低開0.23%，李強促大力發展高端裝備製造業

　　滬深股市今早普遍低開，滬綜指低開0.23%，報4153.59點，深成指低開0.29%，創業板指亦低開0.36%；培育鑽石概念第二日衝高，保險股盤初回吐。國務院總理李強在遼寧大連調研時強調，要大力發展高端裝備製造業，加快建設現代化產業體系。

　　《央視》報道稱，李強在大連船舶重工集團表示，要進一步提升自主創新能力，(大連要)聚焦關鍵領域，持續攻堅，加強行業內交流合作，著力打造先進製造業集群，建設世界一流造船基地。此外，在一重集團大連核電石化，李強強調，要推進新一代核電技術的安全應用，先進核電等高端裝備對國家、能源、產業、科技安全意義重大。

　　人形機器人方面，內地擬制定人形機器人在變電站、家電製造等場景的技術要求。工信部日前發布通知，公開徵求多項行業標準制修訂計劃項目意見，擬制定的《人形機器人變電站場景技術要求》包括建立適用於變電站人形機器人的術語體系、從八個方面規定變電站人形機器人的技術要求、規定變電站人形機器人應用的全流程管理等。人形機器人昨日領跌大市，今早持續疲弱。

　　至於人民銀行今日進行5245億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有4495億元逆回購到期，即今日淨投放750億元。
《經濟通通訊社23日專訊》

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