《Ａ股行情》滬綜指低開0.23%，李強促大力發展高端裝備製造業

滬深股市今早普遍低開，滬綜指低開0.23%，報4153.59點，深成指低開0.29%，創業板指亦低開0.36%；培育鑽石概念第二日衝高，保險股盤初回吐。國務院總理李強在遼寧大連調研時強調，要大力發展高端裝備製造業，加快建設現代化產業體系。



《央視》報道稱，李強在大連船舶重工集團表示，要進一步提升自主創新能力，(大連要)聚焦關鍵領域，持續攻堅，加強行業內交流合作，著力打造先進製造業集群，建設世界一流造船基地。此外，在一重集團大連核電石化，李強強調，要推進新一代核電技術的安全應用，先進核電等高端裝備對國家、能源、產業、科技安全意義重大。



人形機器人方面，內地擬制定人形機器人在變電站、家電製造等場景的技術要求。工信部日前發布通知，公開徵求多項行業標準制修訂計劃項目意見，擬制定的《人形機器人變電站場景技術要求》包括建立適用於變電站人形機器人的術語體系、從八個方面規定變電站人形機器人的技術要求、規定變電站人形機器人應用的全流程管理等。人形機器人昨日領跌大市，今早持續疲弱。



至於人民銀行今日進行5245億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有4495億元逆回購到期，即今日淨投放750億元。

《經濟通通訊社23日專訊》