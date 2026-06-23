《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.37%，醫藥股逆市大漲

滬深市場早間震盪調整，滬指半日跌0.37%報4147.55點，深成指跌1.83%，創業板挫2.27%。兩市上午成交額23174億元（人民幣．下同），較上個交易日放量減1870億元或7.5%。



醫藥股逆市大漲，新華製藥(深:000756)、特一藥業(深:002728)、海南海藥(深:000566)等多股漲停。商務部、國家發改委、財政部日前發布關於印發《利用外資固穩促優行動方案》的通知，支持外資參與醫藥等產業發展，抓緊研究出台藥品分段生產實施細則，便利境外藥品上市許可持有人開展生物製品、化學藥品跨境分段生產。抓緊研究報批進一步擴大生物技術、外商獨資醫院領域開放試點區域範圍等。



另外，上述《行動方案》提到，要穩步提升金融業開放水平。支持外資機構依法開展基金投資顧問業務。優化跨境業務管理，引導境內銀行對大型外資企業推出「代客制單」國際結算單證服務。銀行、券商等金融股延續強勢，前者上午收升2%，後者板塊指數漲1.4%。



下跌方面，有色金屬集體調整，江西銅業(滬:600362)及銅陵有色(深:000630)逼近跌停。消息面上，房地產市場已出現長期拐點，對銅等大宗商品的需求也將處於相對疲軟的階段。從近期經濟數據看，銅的下游需求也確實缺乏強勁支撐。

《經濟通通訊社23日專訊》