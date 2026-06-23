《Ａ股行情》滬綜指收跌1.37%，創業板重挫3.8%，有色金屬領跌

滬綜指周一（22日）大漲後，今日震盪調整，收跌1.37%報4106.25點，深成指也跌3.17%，創業板指重挫3.84%。滬深兩市全日成交3.44萬億元（人民幣．下同），較上個交易日少2965億元或8%。



《路透》引述最新數據，中國公募基金規模5月份再創新高，但其中股票基金卻出現環比下滑，顯示資金已出現分歧。此外，追蹤創業板和科創板的重要ETF也出現大幅縮水態勢，這或是「國家隊」等大資金高位撤離的跡象。



有色金屬板塊大幅收跌7.5%，中金黃金(滬:600489)、江西銅業(滬:600362)、中稀有色(滬:600259)等多股跌停。有券商分析，美聯儲的加息預期讓有色金屬和科技板塊都大跌，短線市場情緒可能已經走弱，警惕高位的科技股兌現情緒進一步傳導。金價承壓，現貨金下跌1.7%，報每盎司4119.13美元。科技股亦重挫，PCB、CPO概念跌幅居前。



至於醫藥板塊則全日強勢，德展健康(深:000813)、新華製藥(深:000756)升停封板。商務部等日前發布關於印發《利用外資固穩促優行動方案》的通知，支持外資參與醫藥等產業發展，抓緊研究出台藥品分段生產實施細則，抓緊研究報批進一步擴大生物技術、外商獨資醫院領域開放試點區域範圍等。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4919.39 -2.77 上證指數 4106.25 -1.37 15945.40 深證成指 15854.20 -3.17 18462.20 創業板指 4192.19 -3.84 科創50 1916.21 -1.68 B股指數 275.84 -1.03 1.85 深證B指 1133.76 -0.34 0.87

《經濟通通訊社23日專訊》