《Ａ股焦點》招商輪船大漲6.5%，股東中石化集團提前終止減持計劃

央企招商局集團旗下航運業務上市平台--招商輪船(滬:601872)大漲6.5%，報20.07元，股東中石化集團提前終止減持計劃。
該公司公告稱，第二大股東中石化集團提前終止減持計劃，截至本公告發布之日，股東中石化集團減持公司股票80744311股，減持股份佔公司總股本比例0.999987%。
招商輪船今年已經狂漲124.7%，同期滬深300指數揚8.4%。
《經濟通通訊社23日專訊》
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23/06/2026 11:17
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招商輪船今年已經狂漲124.7%，同期滬深300指數揚8.4%。
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