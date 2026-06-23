華勤技術(03296)員工持股平台下月起減持不超過411萬股，佔0.27%股權

華勤技術(03296)(滬:603296)公布，為集團員工持股平台的股東海南勤沅、海南創堅及海南華效擬於7月14至10月13日通過集中競價和大宗交易方式減持合計不超過410.57萬股，即不超過總股本的0.27%。



該集團指，他們減持價格將按照減持實際實施時的市場價格確定，而減持因自身資金需求，目前海南勤沅、海南創堅及海南華效分持4.62%、4.45%及4.26%股權。

《經濟通通訊社23日專訊》