華勤技術(03296)員工持股平台下月起減持不超過411萬股，佔0.27%股權

華勤技術(03296)(滬:603296)公布，為集團員工持股平台的股東海南勤沅、海南創堅及海南華效擬於7月14至10月13日通過集中競價和大宗交易方式減持合計不超過410.57萬股，即不超過總股本的0.27%。
該集團指，他們減持價格將按照減持實際實施時的市場價格確定，而減持因自身資金需求，目前海南勤沅、海南創堅及海南華效分持4.62%、4.45%及4.26%股權。
《經濟通通訊社23日專訊》
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23/06/2026 08:31
華勤技術(03296)(滬:603296)公布，為集團員工持股平台的股東海南勤沅、海南創堅及海南華效擬於7月14至10月13日通過集中競價和大宗交易方式減持合計不超過410.57萬股，即不超過總股本的0.27%。
該集團指，他們減持價格將按照減持實際實施時的市場價格確定，而減持因自身資金需求，目前海南勤沅、海南創堅及海南華效分持4.62%、4.45%及4.26%股權。
《經濟通通訊社23日專訊》
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