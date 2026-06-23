《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(22日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|3820.06
|寒武紀
|(688256)
|3769.48
|工業富聯
|(601138)
|3197.96
|中微公司
|(688012)
|2966.77
|瀾起科技
|(688008)
|2792.16
|中天科技
|(600522)
|2668.61
|生益科技
|(600183)
|2287.54
|長電科技
|(600584)
|2175.78
|中信證券
|(600030)
|2159.47
|佰維存儲
|(688525)
|2046.34
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|8699.55
|寧德時代
|(300750)
|8167.44
|新易盛
|(300502)
|3896.92
|東山精密
|(002384)
|3820.51
|陽光電源
|(300274)
|2993.19
|北方華創
|(002371)
|2658.00
|光迅科技
|(002281)
|2516.34
|三環集團
|(300408)
|2470.56
|天孚通信
|(300394)
|2353.47
|勝宏科技
|(300476)
|2158.04
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社23日專訊》
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