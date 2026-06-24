《駐京專電》李強晤金民錫：加快推進中韓雙邊自貿協定第二階段談判

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23日下午，國務院總理李強在大連會見來華出席夏季達沃斯論壇的南韓總理金民錫。李強表示，中方始終高度重視發展對韓關係，願同韓方一道遵循兩國元首戰略引領，築牢政治互信基礎，尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，堅持平等互利，不斷拓展合作的廣度深度，推動中韓戰略合作夥伴關係長期健康穩定發展，共促兩國和地區的繁榮。



*拓展半導體、人工智能等新興產業合作*



李強指出，中韓貿易合作潛力巨大，中方願同韓方用好兩國經濟部長會等機制，加快推進雙邊自貿協定第二階段談判，推動兩國貿易擴面提質。中韓在創新領域各有所長，產業鏈價值鏈深度融合，可以進一步推動對接互嵌，充分發揮互補優勢，鞏固做優傳統產業合作，拓展半導體、人工智能、新能源、生物醫藥等新興產業合作。雙方要深化旅遊、教育、地方、青少年、媒體、智庫等領域交流合作。中方願同韓方加強協調配合，推動建設開放型亞太經濟，維護自由貿易和多邊主義，維護全球產供鏈安全穩定，為亞太乃至全球發展注入正能量。



*金民錫：加強高層交往及各級別對話*



金民錫表示，韓方期待同中方落實好兩國元首重要共識，加強高層交往及各級別對話，拓展經貿、高新技術等領域合作，加快雙邊自貿協定第二階段談判進程。韓方歡迎中國企業赴韓投資興業，願同中方深化產供鏈合作。韓方重視中國在國際事務中的重要作用和影響，積極支持中方主辦今年亞太經合組織領導人非正式會議，願同中方加強溝通協調，為捍衛多邊主義、維護地區和國際和平穩定作出更大努力。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》