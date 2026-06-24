《駐京專電》人行等三部門：加大金融資源投入，助力婦女就業發展

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

近日，人民銀行、金監總局、全國婦聯印發《關於進一步加強金融支持婦女就業發展的實施意見》。《意見》提出，要加大金融資源投入力度，助力婦女就業發展。



*支持婦女創業企業註冊發行債務融資工具*



《意見》稱，加強創業孵化基地等創業載體建設融資支持，為女性創業項目落地提供保障。鼓勵各地結合實際優化創業擔保貸款政策，對信用良好的女性創業者適當降低或取消反擔保要求。拓寬婦女就業創業多元化融資渠道，支持符合條件的婦女創業企業註冊發行債務融資工具、開展供應鏈票據業務。優化教育培訓金融服務，提升婦女就業發展能力。用好國家助學貸款政策，規範開展研究生商業性助學貸款業務，支持女性接受高等教育。



*鼓勵保險機構針對婦女需求優化投保要素*



《意見》強調，要健全保險保障機制，夯實婦女就業發展的健康基礎。鼓勵保險機構針對各階段婦女需求，優化投保病種年齡、保障時間、保費等要素。推廣「四癌」等女性特定疾病專項保險，提高覆蓋範圍。完善生育、醫療、養老、失業、工傷等社會保險保障體系，支持創新婦女靈活就業保險，加強商業保險與生育保險有效銜接。銀行業金融機構積極支持婦幼健康服務項目技術改造和設備更新，支持婦幼健康產業鏈上下游企業融資。



*加強金融科技手段運用，防止算法的性別偏見*



《意見》還要求，強化服務能力建設，加快構建金融支持婦女就業發展的長效機制。加強金融科技手段運用，防止模型算法中的性別偏見，提升獲客、風險評估能力和貸款審批效率。依托信貸市場服務平台等，充分整合稅務、工商、婦聯等多部門信息，優化對以婦女為主導的經營主體信用評價，促進信用貸款投放。鼓勵具備條件的地區設立貸款風險補償基金，為婦女創業貸款提供分險支持。



綜合運用風險代償、財政貼息、創新獎勵等多種方式，擴大融資擔保業務覆蓋面。充分發揮貨幣信貸政策作用，強化部門協作和政策協同，引導金融機構加大對以婦女為主導的經營主體的融資支持。健全金融支持婦女就業創業的監測體系，加強數據共享與宣傳推廣。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》