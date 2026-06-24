《駐京專電》張國清：聚焦主責主業，堅定不移深化國資國企改革

全國進一步深化國資國企改革動員部署視頻會議23日在京召開，國務院副總理張國清出席會議並講話。他強調，時刻保持搞好國有企業的政治清醒，突出戰略使命，聚焦主責主業，堅定不移深化國資國企改革，做強做優做大國有企業和國有資本，持續增強核心功能、提升核心競爭力，更好發揮國有經濟主導作用。



*促進科技創新和產業創新深度融合*



張國清強調，要促進科技創新和產業創新深度融合，加強基礎研究、原始創新和場景開放，推動科技成果加快轉化為現實生產力，更好服務實現高水平科技自立自強。要完善主責主業管理，強化無關多元、多層架構、過度負債等管控，按照「三個集中」要求推進重組整合、資源盤活，分層次調整產業結構，不斷優化國有經濟布局。



要推行精準分類考核評價，突出價值創造導向，開展國有經濟增加值核算，引導國有企業高質量發展。要堅持「兩個一以貫之」，健全市場化經營機制，完善中國特色現代企業制度。要完善國資監管體制機制，推進穿透式、全覆蓋監管，提升專業監管能力。要全面加強國有企業黨的建設，縱深推進全面從嚴治黨，推動巡視整改成果制度化長效化。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》