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24/06/2026 09:39

《駐京專電》劉國中：打造生物醫藥新興支柱產業，培育發展腦機接口未來產業

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 劉國中赴江蘇調研生物醫藥、腦機接口產業發展
▷ 強調人工智能、大數據技術應用於醫藥研發
▷ 實地考察企業及研究院科技創新與成果轉化

　　國務院副總理劉國中22日至23日到江蘇調研。他強調，強化創新引領和政策協同，打造生物醫藥新興支柱產業，培育發展腦機接口未來產業，加快高水平科技自立自強，不斷催生新質生產力，為健康中國建設提供有力支撐。

*鼓勵人工智能等技術在醫藥研發中運用*

　　劉國中先後來到無錫市和南京市，深入生物醫藥、人工智能、雲計算等企業和江蘇省產業技術研究院，詳細了解科技創新、成果轉化和產業發展等情況。他強調，生物醫藥是提升人民健康水平的重要保障。要圍繞生命科學和重大疾病發病機理，充分發揮國家戰略科技力量作用，加強基礎研究和有組織科研攻關，力爭取得更多突破性成果。要強化企業創新主體地位，做強產學研協同創新平台，推動各類創新資源向企業集聚，促進科技創新和產業創新深度融合。要加強信息共享、完善技術標準，鼓勵人工智能、大數據等技術在醫藥研發中的運用，賦能生物醫藥高質量發展。要加強高水平生物醫藥人才培養，落實全鏈條支持創新藥發展政策措施，不斷優化產業創新生態。

*積極研發推廣高性能腦機接口產品*

　　劉國中還來到南京大學腦機接口研究院，實地調研科研攻關、臨床轉化等情況。他強調，腦機接口是國際重大前沿技術和產業競爭制高點。要深化多學科交叉融合，強化腦科學基礎研究，加快關鍵核心技術攻關，提升原始創新能力。要積極研發推廣高性能和安全可靠的腦機接口產品，拓展腦疾病診治、運動康復治療、健康監測等應用場景，營造良好發展環境。要健全標準體系和監管機制，推動腦機接口產業健康有序發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》

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