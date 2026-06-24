《駐京專電》何立峰河南調研：加快完善產業創新體系，推動外貿穩規模優結構

國務院副總理何立峰21日至23日在河南調研。何立峰指出，加快完善產業創新體系，持續推動外貿穩規模優結構，進一步鞏固經濟穩中向好基礎。



*持續推動外貿提質增效*



何立峰先後到河南安陽、新鄉等地，深入了解相關製造企業、科技企業和消費類企業的生產經營、技術創新、外貿出口等情況。何立峰指出，要加強產學研合作，更好促進科研成果高效轉化應用，推動科技創新與產業創新深度融合，加力賦能傳統產業煥新升級。要充分發揮中國產業、市場、技術等方面的優勢，深化國際規則標準對接，有效應對外部不確定性，促進貨物貿易與服務貿易融合發展，持續推動外貿提質增效。



*著力穩定房地產市場*



何立峰稱，要進一步豐富消費場景，提高產品和服務質量，增強居民消費意願，更好滿足群眾高品質生活需求。要有效防範化解重點領域風險，有力有序推進地方融資平台退出和改革轉型，持續推動地方中小金融機構改革化險，著力穩定房地產市場。



何立峰要求，今年是「十五五」開局之年，有關部門和地方要堅持目標導向、問題導向，及時研究幫助企業解決面臨的實際問題的舉措，著力穩定和提振市場預期，以更大力度和更實舉措做好各項經濟工作。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》