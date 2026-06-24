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24/06/2026 10:27

《打擊貪腐》國家國防科技工業局副局長卞志剛被查

　　國家國防科技工業局黨組成員、副局長卞志剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

　　公開信息顯示，卞志剛長期在科技工業局工作，歷任該局系統三司司長、計劃司司長等職。曾任國家國防科技工業局總工程師等職，2024年任國家國防科技工業局黨組成員、副局長，兼國家航天局副局長，至此番被查。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》

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