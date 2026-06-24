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AH股新聞

24/06/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)5925.39
寒武紀(688256)3071.65
長電科技(600584)2860.77
中微公司(688012)2816.32
藥明康德(603259)2669.18
工業富聯(601138)2260.12
中天科技(600522)1974.13
海光信息(688041)1720.52
生益科技(600183)1616.43
長飛光纖(601869)1533.03
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)6883.28
寧德時代(300750)6264.67
立訊精密(002475)3902.71
新易盛(300502)3537.17
京東方A(000725)3318.08
三環集團(300408)2800.09
通富微電(002156)2662.25
北方華創(002371)2406.10
大族激光(002008)2400.12
長川科技(300604)1977.17

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社24日專訊》

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