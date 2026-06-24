《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|5925.39
|寒武紀
|(688256)
|3071.65
|長電科技
|(600584)
|2860.77
|中微公司
|(688012)
|2816.32
|藥明康德
|(603259)
|2669.18
|工業富聯
|(601138)
|2260.12
|中天科技
|(600522)
|1974.13
|海光信息
|(688041)
|1720.52
|生益科技
|(600183)
|1616.43
|長飛光纖
|(601869)
|1533.03
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|6883.28
|寧德時代
|(300750)
|6264.67
|立訊精密
|(002475)
|3902.71
|新易盛
|(300502)
|3537.17
|京東方A
|(000725)
|3318.08
|三環集團
|(300408)
|2800.09
|通富微電
|(002156)
|2662.25
|北方華創
|(002371)
|2406.10
|大族激光
|(002008)
|2400.12
|長川科技
|(300604)
|1977.17
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社24日專訊》
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