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24/06/2026 17:54

海螺水泥(00914)5.6億元人民幣向控股股東全購海螺設計院

　　海螺水泥(00914)(滬:600585)公布，同意以5.6億元人民幣，收購控股股東海螺集團持有的海螺設計院（安徽海螺建材設計研究院有限責任公司）100%股權。

　　收購完成後，海螺設計院將成為海螺水泥的直接全資附屬公司。海螺設計院要從事建材行業設計服務、水泥技術開發。
《經濟通通訊社24日專訊》

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