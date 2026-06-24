《神州頭條》財經報章頭版摘要：金融法等多部財經領域法律案提請人大審議

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



量增質升，外貿穩健發展後勁足

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026年開年以來，我國進出口規模穩步攀升，成為穩住宏觀經濟大盤的重要支撐。當前，在高技術高附加值產品、知識密集型服務貿易、多元化新興市場等有利因素支持下，外貿增長基本盤持續穩固。展望下階段，支撐外貿發展的有利條件沒有改變，外貿韌性、活力、競爭力仍是我國擴大國際合作的重要基礎和優勢。



暢通「募投管退」循環，助力耐心資本深耕科創賽道

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

支持國資基金與社會資本優勢互補，引導養老金、保險資金等加大股權投資力度；暢通「募投管退」循環；推動私募基金行業在規範中發展、在發展中提升……資本市場深化改革的脈絡愈發清晰：以制度完善激活長期資金，以多元退出激發資本活力，以規範發展夯實行業根基。這一系列部署，精準回應了資本逐利的天然屬性與科技創新長周期特性之間的適配難題。



中國人民銀行法擬修改健全宏觀審慎制度框架

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國人民銀行法修訂草案6月23日提請全國人大常委會會議初次審議。修訂草案加快完善中央銀行制度，進一步健全宏觀審慎制度框架，統籌發展和安全，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。





《上海證券報》



金融法等多部財經領域法律案提請審議

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

十四屆全國人大常委會第二十三次會議6月23日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。金融法等多部財經領域法律案提請審議。



聚焦提升上市公司五方面質效，上交所「提質增效重回報」專項行動升級

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

6月23日，上交所向全體滬市公司發出開展「提質增效重回報」2.0專項行動的公開倡議，標誌著專項行動進入新階段。本次倡議旨在鞏固深化「提質增效重回報」專項行動成果，推動上市公司主動擁抱新一輪科技革命和產業變革，大力培育優質上市公司群體，切實增強投資者獲得感，更好服務新質生產力和經濟高質量發展。



第十七屆夏季達沃斯論壇在遼寧大連舉行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

23日至25日，世界經濟論壇第十七屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）在大連舉辦。來自90多個國家和地區的1700多名嘉賓聚集於此，圍繞全球創新趨勢與產業變革方向激盪思想火花，探尋務實良策。





《證券時報》



投資端改革打出組合拳，壯大耐心資本賦能科創發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

深化投融資綜合改革，是資本市場高質量發展的關鍵抓手。證監會主席吳清近日在陸家嘴論壇公布了一攬子投資端改革舉措，南開大學金融學教授田利輝認為，推進投資端改革，關鍵是打造適配中長期資金的制度生態，讓各類長線資金「願意來、留得住」，通過穩定市場信心，拓寬資金入市渠道，引導各類中長期資金持續入市，精準賦能科創產業，助推實體經濟高質量發展。



萬億級產業迎新政，全鏈條擴大汽車消費

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

6月23日，商務部等9部門發布了《關於培育壯大汽車後市場消費若干措施的通知》，圍繞汽車改裝、汽車賽事、房車露營、汽車維修、汽車租賃、傳統經典車等後市場領域存在的管理制度不完善、標準體系不健全、優質供給不充分等問題，提出了17條對策舉措。同日，商務部等8部門還公布了汽車流通消費改革試點城市名單，40個試點城市將聚焦汽車後市場，以及新車消費、二手車流通、報廢車回收利用等環節先行先試。



上交所發布「提質增效重回報」2.0專項行動倡議

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

6月23日，上交所向全體滬市公司發出「提質增效重回報」2.0專項行動的公開倡議，增設相關明確、可量化的參考指標，細化多項披露建議，並通過「示範文本」的形式引導公司更聚焦經營層面的價值創造。