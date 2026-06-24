《鍾之日記》港股止跌，生科落鑊

6月24日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美聯儲貨幣政策立場轉鷹，美股隔晚捱沽。港股五連跌後表現反覆，今早反彈逾百點後一度倒跌，隨後生科及芯片股落鑊，恒指回順，全日收升75點或0.3%，報23412，主板成交逾3229億元。



*滬綜指升0.11%，半導體產業鏈全天強勢*



今日滬綜指略收高0.11%報4110.81點，深成指升1.24%；在總理李強對科技資產的表態後，科技股飆升，半導體和科創板指數收創歷史新高，後者漲幅1.41%。滬深兩市全日成交額3.28萬億元（人民幣．下同），較上個交易日再減1564億元或4.5%。



李強今日在大連出席2026年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。他表示，近期全球資本加速布局中國科技資產。對各國企業而言，中國機遇2.0意味著全方位創新賦能高收益的投資機會，高速成長的中國創新企業還能給各國投資者帶來數倍甚至數十倍的回報。中國下一步將推進科技創新和產業創新深度融合，不斷擴大國內有效需求，加快新技術、新產品規模應用；將繼續優化創新生態，加快建設新型電網、算力網、新一代通訊網等各類基礎設施。



半導體板塊全天強勢，收漲逾5%，兆易創新(滬:603986)升停，海光信息(滬:688041)升6.3%。上日美股費城半導體指數重挫，A股不受影響。



*生物醫藥板塊造好，花旗指行業被低估*



花旗發表研究報告指，該行上周舉辦中國醫療保健行業投資者考察團，涵蓋多個子行業龍頭及行業專家。花旗認為，行業基本面持續改善，創新藥管線推進迅速、BD趨勢強勁、CDMO訂單持續，以及全球化進程受前沿技術支持。



受此消息提振，生物醫藥股今日普遍造好。其中，藥明系表現亮眼，藥明康德(02359)升8.33%，報141.6元，為今日表現次佳藍籌；藥明生物(02269)揚4.18%，報32.44元；藥明合聯漲8.88%，藥明巨諾亦升6.33%。



同時，科倫博泰生物(06990)升6.12%，百濟神州(06160)升2.67%，康方生物(09926)升2.34%，信達生物(01801)升1.9%。



花旗稱，行業估值已處於或接近多年來的低點水平，基本面的改善和穩健的訂單狀況並未反映在當前的估值中。地緣政治擔憂和國內政策顧慮似乎已被充分消化，多間公司回購亦反映內部人士信心充足。該行看好行業風險回報不對稱向上，認為下行空間有限，長期投資者或在短期內建倉。



另外，內地近期釋放提振醫藥行業的政策利好信號。6月22日，商務部聯合國家發改委、財政部印發《利用外資固穩促優行動方案》，明確提出支持外資助力醫藥產業高質量發展，計劃進一步擴大生物技術、外商獨資醫院領域的開放試點範圍，同時支持保險機構將更多創新藥、創新醫療器械納入商業保險保障體系，從支付端為創新藥產業發展保駕護航。



*智譜股價過山車，擬在港配售數十億美元股票*



人工智能模型公司智譜(02513)據報考慮在香港發售股份，融資或達數十億美元，公司股價最多曾升16%，高見2520元，升幅其後收窄，並一度倒跌，最終收報2174元，僅升0.2%。該公司自1月上市以來，股價已飆升17倍。



《彭博》引述知情人士稱，智譜在與顧問商討潛在股份配售事宜，最早可能下個月進行。智譜IPO後為期六個月的鎖定期將於7月8日到期。知情人士表示，智譜股份發售事宜仍在商討中，也可能無法達成交易。



如此規模的配售交易，將遠超智譜在香港IPO時集資5.58億美元，當時發行價為每股116.2元。該公司還表示計劃在上海上市，為開發模型募集更多資金。



智譜在香港上市後不久便計劃配售股份，做法與寧德時代(深:300750)今年4月進行的50億美元配售交易相似。寧德時代於2025年5月在港上市，集資357億元，為當時全球最大規模上市交易之一。儘管配售後股價有所回落，寧德時代港股過去13個月累計上升約170%，市值為智譜的兩倍多。



近期市場對中國科技及人工智能相關股份情緒持續高漲，加上監管機構承諾放寬上市要求，進一步提振市場氣氛。智譜最近發布GLM-5.2人工智能模型，並將技術免費開放供開發者使用，期望藉此吸引更多開發者加入其平台。



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