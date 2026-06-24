【ＡＩ】瑞銀：中國AI模型成本優勢明顯，料受惠於全球AI市場擴張

瑞銀指出，中國企業正憑藉有針對性的研發、架構創新、工程優化以及開源協作，以顯著更低的成本快速縮小與全球領先者之間的性能差距，同時維持健康的毛利率。



瑞銀證券中國互聯網行業分析師熊瑋表示，在全球AI競爭中，随著AI應用進入規模化部署，預計成本效率将變得愈發重要。據瑞銀估計，中國模型的訓練成本不到OpenAI、Anthropic等全球領導者的10%，而中國主要模型的平均API定價低于可比全球同業的20%。



熊瑋指出，預計全球AI市場將快速擴張，長期潛在市場空間有望超過10萬億美元，中國模型的全球市場份額提升空間可觀。隨著AI應用從實驗階段走向規模化部署，企業從最大化AI詞元使用量轉向更注重ROI的資源配置。瑞銀認為，這一轉變將提升市場對中國模型性價比優勢的認可。



瑞銀預計，全球模型市場將日益分層。儘管前沿模型可能仍會在複雜、高價值任務中維持定價溢價，但在使用量大、ROI敏感型的工作負載中，性價比更強的模型可能被更廣泛地採用，從而為中國模型帶來全球份額提升的長期機會，如同中國企業成功實現全球擴張的電動汽車、智慧手機、家電等其他行業。

《經濟通通訊社24日專訊》