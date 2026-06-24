【大國博弈】阿里巴巴起訴美國國防部，要求撤銷「中國軍方企業」認定

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據外媒報道，6月23日（周二）提交的法庭文件顯示，阿里巴巴(09988)已經起訴美國國防部，抗議其將公司列入「中國軍方企業」黑名單，訴訟旨在將阿里巴巴從名單中移除。



阿里在向加州聖何塞聯邦法院提交的訴狀中表示，美方決定既未提供充分證據，也未作出合理解釋。這一決定違反了美國憲法規定的正當程序原則，也侵犯了公司的言論自由權。阿里強調，公司由獨立董事會管理，成員與軍方沒有任何關聯；公司的產品和服務面向零售、物流和企業資訊技術領域，而不是武器、國防或情報領域。



本月早些時候，美國國防部指控包括阿里巴巴在內的多家中國企業為軍方提供支持。儘管被列入名單不會立即帶來重大法律後果，但國防部正愈來愈多地利用該名單限制相關企業與美軍簽訂合同或獲得科研資金。



*阿里指美政府缺乏基本正當程序保障*



阿里在訴狀中表示，被列入1260H名單後，公司無法繼續聘請多年來長期合作的遊說機構，包括幫助其挑戰「支持軍方」標籤所需的律師和政策顧問。此外，阿里還指出，美國政府缺乏基本的正當程序保障，該公司是通過閱讀《聯邦公報》才得知自己被認定為中國軍方支持者。



阿里巴巴並指，圍繞這一認定問題，公司數月來一直與美國國防部溝通。至少自今年2月起，雙方就已展開接觸，當時國防部曾短暫公布過一版名單，但數分鐘後又在未作解釋的情況下撤回。阿里稱，公司曾提交詳細證據證明自身並非軍方支持者，並就相關問題並遞交書面回應，但國防部始終未作回覆。

《經濟通通訊社24日專訊》