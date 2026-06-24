【ＡＩ】豆包正式推出專業版，連續包月68元起，最高一年6000元

豆包今日正式發布基於最新豆包2.1系列大模型的豆包專業版，提供接入豆包2.1 Pro模型的辦公任務模式。支持操作本地電腦、使用瀏覽器、調用Skills技能和定時任務等能力，內置Office辦公套件，支持專業圖片視頻設計，以及生成分享應用網站。



據介紹，豆包在辦公任務模式下能夠理解工作目標，自主拆解任務，並調用本地電腦、文檔、表格、網頁等工具持續執行完成任務；同時還可以創建、修改、部署網站應用，支持開發帶有後端數據庫的生產級在線應用系統，並提供完善的訪問權限管理功能。



*採三級階梯定價方案，將上線學生優惠*



專業版採用三級階梯定價方案：標準套餐連續包月68元（人民幣．下同），專家模式、辦公任務模式等功能的額度為免費版的5倍以上；加強套餐連續包月200元，額度為標準套餐的4倍；高級套餐連續包月500元，額度為標準套餐的10倍。同時豆包也將持續為免費版用戶提供新模型。



針對在校大學生群體，豆包即將上線為期6個月的學生特惠活動。大學生用戶完成身份認證後，可享受更多免費服務的額度，購買豆包專業版標準套餐時還可享有連續包月38元的折扣價。同時，針對視障人群對視頻通話功能的需求，豆包將提供特殊的優惠方案。

《經濟通通訊社24日專訊》