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24/06/2026 08:37

【中東戰火】王毅談美伊衝突：叢林法則得逞一時，但不可持續

　　據《新華社》報道，6月23日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在新德里出席金磚國家安全事務高級代表會議時談及美伊衝突的啟示：一是維護國際規則的重要性。任何國際和地區熱點問題的解決都應以遵守國際規則為前提，叢林法則可以得逞一時，但不可持續。

　　王毅又表示，二是尊重國家主權的重要性。領土完整不受侵犯、一國內政不容干涉，這是最基本的國際道義底線；三是樹立新安全觀的重要性。各國愈來愈成為命運相連的共同體，以犧牲別國安全為代價，尋求自身絕對安全只會反噬自身。

　　四是把握新戰爭形態的重要性。近期多場戰事中，信息戰、網絡戰等非傳統戰爭更加公開化。我們面臨的傳統與非傳統安全威脅相互交織，金磚國家加強安全事務對話與合作正當其時。

　　報道還稱，王毅就金磚國家加強反恐和網絡安全合作表示，目前國際恐怖主義活動進入新一輪活躍期，金磚國家應加強反恐合作，深化情報共享、行動協同與經驗交流；目前全球數字治理赤字日益加劇，金磚國家要共同維護網絡空間國際規則，反對人為製造分裂對抗，積極參與國際打擊電訊網絡詐騙聯盟。他強調，中方願在反恐和網絡安全領域與各國加強溝通合作。
《經濟通通訊社24日專訊》

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