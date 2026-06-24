【達沃斯論壇】李強：中國新興領域技術和產品不是威脅，而是給世界賦能

綜合外媒報道，國務院總理李強在夏季達沃斯論壇開幕式發表致辭，表示中國通過科技進步和產業升級，給世界帶來的是更多的發展機遇，更大的發展空間。中國新興領域技術和產品帶給世界的不是衝擊，而是機遇，不是威脅，而是賦能。



*中國產品有競爭力並非靠政府補貼*



李強表示，近期全球資本加速布局中國科技資產。對各國企業而言，中國機遇2.0意味著全方位創新賦能高收益的投資機會，高速成長的中國創新企業還能給各國投資者帶來「數倍甚至數十倍的回報」。中國的產品有競爭力並非靠中國政府補貼，「政府還沒有這麼富有，我們也補不起。」



他指出，中國的新能源、智能網聯汽車等產業蓬勃發展，背後正是新材料、動力電池、新型通訊等這些科技的突破，這才是中國產品競爭力的關鍵。而中國海量的應用場景，則為新技術發展提供「強大孵化器和練兵場」。



「中國有完備的產業體系和廣闊的市場空間，任何一項有價值的科技成果在中國製造的加持下，就能迅速地變為實際產品。」李強說，「事實有力證明中國新興領域技術和產品帶給世界的不是衝擊、而是機遇，不是威脅、而是賦能。」



*將推進科技創新和產業創新深度融合*



他強調，中國下一步將推進科技創新和產業創新深度融合，不斷擴大國內有效需求，加快新技術、新產品規模應用，持續強化科技和產業相互促進的良性循環；將繼續優化創新生態，加快建設新型電網、算力網、新一代通訊網等各類基礎設施，有效破除阻礙資源優化配置的壁壘障礙，不斷的激發釋放全社會創新活力；將以更加積極的姿態融入國際創新和產業分工體系，推動各方一道建設開放型世界經濟，共同維護全球產供應鏈穩定暢通，催生更多的創新成果；將繼續以負責任、建設性態度參與人工智能等領域的全球治理，同各方一道健全制度規則，提升監管效能，有力化解風險。

《經濟通通訊社24日專訊》