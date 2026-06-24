【達沃斯論壇】李強：二季度以來中國經濟運行良好，服務和新型消費亮點紛呈

第十七屆夏季達沃斯論壇6月23日至25日在遼寧大連舉辦。據《路透》報道，國務院總理李強在論壇開幕式發表致辭稱，二季度以來，中國經濟仍然保持了良好的運行態勢，企業利潤增長、物價溫和回升，民生持續改善；中國超大規模市場的需求潛力持續在釋放，特別是服務消費、綠色消費、新型消費亮點紛呈。中國有信心有能力把良好開局保持好、發展好。



「在當前單邊主義、保護主義抬頭狀況下，中國一直堅持主動擴大對外開放，」他強調，中國將進一步擴大市場准入，全面落實外資企業國民待遇，繼續打造一流的營商環境。



他並稱，在中國經濟140萬億元人民幣超大體量上，在國際能源短缺產供鏈嚴重受阻的多種多重衝擊下，中國經濟仍能夠穩健發展，「為不確定性增多的這個世界注入了確定性」。



他又表示，中國與世界融合發展從來不是權宜之計，而是順應歷史潮流、根植於自身發展理念的戰略之舉；「中國從來不追求獨行之快，而是致力於同各國合作共贏。」



李強並認為，創新合作是破解全球增長困境的必然選擇；經濟創新是對抗經濟下行壓力、提升增長動力的重要路徑。



報道指，中國5月經濟K型分化明顯，5月社會消費品零售總額同比為近三年半來首次下跌；1-5月投資累計同比則創六年來最大跌幅，但AI等科技高景氣帶動出口和工業超預期走高。

《經濟通通訊社24日專訊》