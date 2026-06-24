《中國要聞》工信部總工程師：保持適度超前，加強新一代通信網和算力網規劃建設

2026上海世界移動通信大會（MWC上海）今日開幕。在開幕式上，工信部總工程師鍾志紅表示，當前，新一代信息通信技術加速融入經濟社會各領域，推動人類社會邁向人機協同、跨界融合、共創分享的智能時代。面向未來，願與各國一道，把握時代機遇，集聚發展活力，共同推動信息通信發展邁上新台階。



一是保持適度超前，建強新型基礎設施，加強新一代通信網和算力網規劃建設，推進雙千兆網絡向雙萬兆演進，加快構建多層次算力設施體系，積極部署低空信息基礎設施、衛星互聯網等新型網絡設施，構建空天地一體化信息網絡。



二是強化創新驅動，夯實技術產業基礎，加快推進6G核心技術研發和標準研製，前瞻布局和培育面向6G的應用產業生態，強化人工智能、量子科技、具身智能等領域科技創新，培育壯大新興產業和未來產業。



三是深化融合應用，促進賦能千行百業，充分發揮數字技術對賦能行業提質升級、擴大民生服務普惠的作用，加快工業互聯網應用普及，推動網絡解決方案+行業大模型在工業、教育、醫療等領域的融合應用。



四是堅持開放共贏，深化國際合作，倡議各國政府、國際組織、產業界秉持開放包容、合作共贏的理念，深化多層次國際合作，共同維護全球6G統一標準，推動形成具有廣泛共識的人工智能全球治理體系，維護公平、公正、透明的發展環境。

《經濟通通訊社24日專訊》