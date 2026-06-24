《中國要聞》商務部：完善戰略礦產兩用物項出口管制違法違規行為舉報

據商務部網站消息，為充分發揮社會監督作用，打擊戰略礦產兩用物項出口管制違法違規行為，根據相關法律法規，商務部決定進一步完善戰略礦產兩用物項出口管制違法違規行為舉報處理工作。任何組織和個人有權舉報涉嫌違反相關法律法規出口戰略礦產兩用物項的行為。



商務部列出的違法違規行為主要包括：未經許可擅自出口戰略礦產兩用物項；超出出口許可證件載明的範圍、條件和有效期出口戰略礦產兩用物項；出口禁止出口的戰略礦產兩用物項；以改造、拆分為部件或者組件等方式規避許可出口戰略礦產相關兩用物項；通過繞道第三國(地區)規避戰略礦產兩用物項出口管制有關規定。



另外，還包括：通過貿易性出口及知識產權許可、投資、交流、贈送、展覽、展示、檢測、測試、援助、傳授、聯合研發、受僱或僱傭、諮詢等方式非法對外轉移受管制的戰略礦產相關技術；明知出口經營者從事戰略礦產兩用物項出口違法行為仍為其提供代理、貨運、寄遞、報關、第三方電子商務交易平台和金融等服務；教唆、幫助出口經營者、進口商、最終用戶規避戰略礦產兩用物項出口管制有關規定實施違法行為；出口經營者違反規定與列入管控名單的進口商、最終用戶進行交易。

《經濟通通訊社24日專訊》