  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

24/06/2026 17:37

《中國要聞》商務部：完善戰略礦產兩用物項出口管制違法違規行為舉報

　　據商務部網站消息，為充分發揮社會監督作用，打擊戰略礦產兩用物項出口管制違法違規行為，根據相關法律法規，商務部決定進一步完善戰略礦產兩用物項出口管制違法違規行為舉報處理工作。任何組織和個人有權舉報涉嫌違反相關法律法規出口戰略礦產兩用物項的行為。

　　商務部列出的違法違規行為主要包括：未經許可擅自出口戰略礦產兩用物項；超出出口許可證件載明的範圍、條件和有效期出口戰略礦產兩用物項；出口禁止出口的戰略礦產兩用物項；以改造、拆分為部件或者組件等方式規避許可出口戰略礦產相關兩用物項；通過繞道第三國(地區)規避戰略礦產兩用物項出口管制有關規定。

　　另外，還包括：通過貿易性出口及知識產權許可、投資、交流、贈送、展覽、展示、檢測、測試、援助、傳授、聯合研發、受僱或僱傭、諮詢等方式非法對外轉移受管制的戰略礦產相關技術；明知出口經營者從事戰略礦產兩用物項出口違法行為仍為其提供代理、貨運、寄遞、報關、第三方電子商務交易平台和金融等服務；教唆、幫助出口經營者、進口商、最終用戶規避戰略礦產兩用物項出口管制有關規定實施違法行為；出口經營者違反規定與列入管控名單的進口商、最終用戶進行交易。
《經濟通通訊社24日專訊》

【你點睇？】美伊技術磋商達成談判路線圖，你認為霍爾木茲海峽航運風險未來兩個月會否明顯下降？美伊雙方能否在60天內達成最終協議？► 立即投票

上一篇新聞︰24/06/2026 17:39  《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

下一篇新聞︰24/06/2026 17:36  《中國要聞》周大福等內地金飾掛牌價續跌，年內跌幅近三成

其他
More

24/06/2026 17:58  《中國要聞》工信部等五部門聯合啟動工業5G獨立專網試點

24/06/2026 17:41  《中國要聞》商務部新規：損害中國產業鏈供應鏈安全的外國實體可遭限制措施

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

《給阿嬤的情書》背後的地緣黑洞與鄉愁盲區

24/06/2026 17:34

大國博弈

日本重債纏身卻屹立不倒

23/06/2026 10:53

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第115日，美伊瑞士首輪「技術磋商」結...

22/06/2026 09:48

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區