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AH股新聞

24/06/2026 09:26

《Ａ股行情》滬綜指低開0.39%，阿里起訴美國防部

　　滬深股市今早再度低開，滬綜指低開0.39%，開始即失守四千一，報4090.1點，深成指低開0.45%，創業板指低開0.25%。金屬礦物股延續弱勢，醫藥板塊造好。

　　中國科網巨頭阿里巴巴(09988)起訴美國國防部，尋求將公司名字從涉軍名單中移除。阿里在周二（23日）提交的訴狀中稱，美國國防部將阿里列入涉嫌支持中國人民解放軍的企業名單時，既未提供充分證據，也未作出合理解釋。這一決定違反了美國憲法規定的正當程序原則，也侵犯了公司的言論自由權。

　　本月早些時候，美國防部指控包括阿里、百度(09888)、比亞迪(01211)(深:002594)在內的多家中國大型企業為解放軍提供支持。其他被列入所謂「1260H名單」的中國企業還包括長鑫存儲、長江存儲以及機器人開發商宇樹科技。

　　另外，為有效化解重點領域風險，國務院副總理何立峰在河南調研時強調，要有力有序推進地方融資平台退出和改革轉型，持續推動地方中小金融機構改革化險，著力穩定房地產市場。房地產板塊未獲提振，盤初走頹。

　　人民銀行今日進行6625億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有4203億元逆回購到期，即今日淨投放2422億元。
《經濟通通訊社24日專訊》

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