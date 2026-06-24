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24/06/2026 15:05

《Ｂ股行情》上證B股指數收跌0.1%，深證B收跌0.3%

　　上證B股指數收跌不足0.1%，報275.69點。深證B股指數收跌0.3%，報1130.51點。
《經濟通通訊社24日專訊》

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