《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.25%，深成指創業板均漲

A股三大指數升跌不一，滬綜指半日跌0.25%，報4096.14點，深成指及創業板指分別揚0.33%及0.42%。滬深兩市半日成交20856億元（人民幣．下同），較上個交易日減少2318億元或10%。



盤面，芯片產業鏈大幅走強，存儲芯片、先進封裝方向領漲，華虹宏力(滬:688347)升9.6%，，創歷史新高，中芯國際(滬:688981)收升8.8%。科技分析師科潘指出，台積電已陸續向客戶通知調漲晶圓代工價格，漲價範圍不僅涵蓋市場傳言的3nm製程，更擴及7nm及以下所有先進製程，整體漲幅約5至10%，影響範圍涵蓋約75%的晶圓營收來源。



醫藥股續彈，藥明康德(滬:603259)漲停；國務院副總理劉國中22日至23日到江蘇調研。他強調，生物醫藥是提升人民健康水平的重要保障。要強化創新引領和政策協同，打造生物醫藥新興支柱產業，培育發展腦機接口未來產業。



下跌方面，影視娛樂股集體走弱，旅遊等大消費板塊下調；房地產股半日挫2.5%，國務院副總理何立峰在河南調研時指出，要有效防範化解重點領域風險，著力穩定房地產市場。

《經濟通通訊社24日專訊》