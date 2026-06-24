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AH股新聞

24/06/2026 15:02

《Ａ股行情》滬綜指收升0.11%，半導體產業鏈全天強勢

　　今日滬綜指略收高0.11%報4110.81點，深成指升1.24%，創業板指漲1.41%。滬深兩市全日成交額3.28萬億元（人民幣．下同），較上個交易日再減1564億元或4.5%。

　　國務院總理李強今日在大連出席2026年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。李強表示，創新驅動是中國經濟長期向好、行穩致遠的關鍵密碼。中國將繼續加強關鍵技術攻關，提升原始創新能力，推進科技創新和產業創新深度融合，破除資源優化配置的壁壘，激發全社會創新活力。近期國際上不少機構、媒體提到「中國機遇2.0」。事實證明，中國的新興領域技術和產品，帶給世界的不是衝擊而是機遇，不是威脅而是賦能。

　　從板塊來看，半導體板塊全天強勢，收漲逾5%，兆易創新(滬:603986)升停，海光信息(滬:688041)升6.3%。上日美股費城半導體指數重挫，A股不受影響。據報台積電全部先進製程晶圓代工價格上調，漲幅約5至10%，行業營收可望上升。

　　另外，糧食種植、水產養殖板塊走低，北大荒(滬:600598)跌停；旅游板塊收低3.7%；大消費板塊普跌，餐飲、乳業、百貨等方向領跌；另影視院線股跌幅靠前，中國電影(滬:600977)跌停。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004943.02+0.48　
上證指數4110.81+0.1115141.90
深證成指16051.32+1.2417701.30
創業板指4251.42+1.41　
科創501989.43+3.82　
B股指數275.69-0.051.50
深證B指1130.51-0.290.91

《經濟通通訊社24日專訊》

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