《Ａ股行情》滬綜指收升0.11%，半導體產業鏈全天強勢

今日滬綜指略收高0.11%報4110.81點，深成指升1.24%，創業板指漲1.41%。滬深兩市全日成交額3.28萬億元（人民幣．下同），較上個交易日再減1564億元或4.5%。



國務院總理李強今日在大連出席2026年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。李強表示，創新驅動是中國經濟長期向好、行穩致遠的關鍵密碼。中國將繼續加強關鍵技術攻關，提升原始創新能力，推進科技創新和產業創新深度融合，破除資源優化配置的壁壘，激發全社會創新活力。近期國際上不少機構、媒體提到「中國機遇2.0」。事實證明，中國的新興領域技術和產品，帶給世界的不是衝擊而是機遇，不是威脅而是賦能。



從板塊來看，半導體板塊全天強勢，收漲逾5%，兆易創新(滬:603986)升停，海光信息(滬:688041)升6.3%。上日美股費城半導體指數重挫，A股不受影響。據報台積電全部先進製程晶圓代工價格上調，漲幅約5至10%，行業營收可望上升。



另外，糧食種植、水產養殖板塊走低，北大荒(滬:600598)跌停；旅游板塊收低3.7%；大消費板塊普跌，餐飲、乳業、百貨等方向領跌；另影視院線股跌幅靠前，中國電影(滬:600977)跌停。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4943.02 +0.48 上證指數 4110.81 +0.11 15141.90 深證成指 16051.32 +1.24 17701.30 創業板指 4251.42 +1.41 科創50 1989.43 +3.82 B股指數 275.69 -0.05 1.50 深證B指 1130.51 -0.29 0.91

《經濟通通訊社24日專訊》