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24/06/2026 17:41

《中國要聞》商務部新規：損害中國產業鏈供應鏈安全的外國實體可遭限制措施

　　據商務部網站消息，為貫徹落實《國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定》(國務院令第834號)，做好產業鏈供應鏈安全調查工作，維護中國產業鏈供應鏈安全，商務部制定了《產業鏈供應鏈安全調查工作辦法》(以下簡稱《辦法》)。

　　《辦法》指出，商務部可以對以下情形的措施或者行為安全調查：外國國家、地區和國際組織違反國際法和國際關係基本準則，在產業鏈供應鏈方面對中國採取歧視性禁止、限制或者其他類似措施，實施或者協助實施損害中國產業鏈供應鏈安全的行為；外國組織、個人違反正常的市場交易原則，中斷與中國公民、組織的正常交易，對中國公民、組織採取歧視性措施或者實施其他行為，對中國產業鏈供應鏈安全造成實質損害或者產生實質損害威脅。

　　根據調查結果，商務部可以會同有關部門對損害中國產業鏈供應鏈安全的外國組織、個人採取以下措施：禁止或者限制其從事與中國有關的進出口活動；禁止或者限制其在中國境內投資；禁止或者限制中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；禁止或者限制相關人員、交通運輸工具等入境；取消或者限制相關人員在中國境內工作、停留或者居留資格；其他必要的措施。
《經濟通通訊社24日專訊》

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