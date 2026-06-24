【ＦＯＣＵＳ】世茂銀主盤VS王石陷網暴

【FOCUS】繼2022年八折割愛「最賺錢」的上海外灘茂悅酒店後，世茂集團（00813）另兩大「現金牛」－－東涌喜來登酒店、福朋喜來登酒店，最新淪為銀主盤，最新市價較2023年首次放售時接近腰斬。昔日內房十強墮落至「仙股」，跟登頂珠峰的王石近日陷入網暴，同令人唏噓。



*戳破去年「扭虧為盈」賬面魔術*



優質資產皆幻象，真金白銀方實在。位於大嶼山的香港第二大酒店（以客房數計），因45億元貸款違約，周二（23日）遭主要債權人滙豐銀行委託接管人正式標售。盡管估算市價30億元較世茂2023年3月主動求售時的60億元、2024年底減價的45億元低一大截，仍無礙債主變現決心。



東涌喜來登酒店、福朋喜來登酒店去年經營收入分別為2.8億元、2.16億元人幣，為集團酒店業務排名二、三的優質資產，如今難免折讓出售，相當於戳破世茂去年業績「扭虧為盈」的賬面魔術。無論最終成交價如何，相比總計1823億元貸款（截至去年底），都屬杯水車薪。



*「優質資產」為流動性皆可賤賣*



事實上，世茂早在2022年初，就將旗下地標級酒店－－上海外灘茂悅酒店，以評估價的八折、45億元人幣出讓予國企上海地產集團；今年5月，再將2017年12月斥239.43億元巨資投得的深圳龍崗大運片區地塊，以70.45億元出讓予華潤置地（01109）旗下公司。若再加上近月接連蝕讓中環中心、力寶中心等物業，足見所謂「優質資產」在流動性告急之下皆可賤賣。



盡管九龍半山豪宅Beacon Peak，獲佳寶創始人林曉毅、國泰CEO林紹波等多位名人青睞，但世茂股價從2020年8月最高峰的36.1元，跌至最新僅0.07元附近，甚至低過恒大最後停牌前的0.163元，令其位於上海、深圳、廣州、杭州、重慶等地的多個「摩天地標」盡顯黑色幽默。



*「網絡謠言」引發多方割席避險*



世茂跌落神壇的鏡像，是萬科（02202）創始人王石近日致函中央網信辦，稱「數百個賬號有組織、有節奏地編造虛假信息」，在全網各平台集中發布針對其的「惡意抹黑、造謠誹謗內容」，導致多家合作金融機構暫緩授信審批、企業多名核心骨幹紛紛離職等。



這位一手將萬科打造成內房「頭把交椅」、「明星經理人搖籃」的企業家，又以兩次登頂珠峰建立理想主義人設，當年意氣風發，如今奔走維權，恰如地產黃金時代從「造神」走向「擱淺」。金融機構、核心骨幹因「網絡謠言」而割席王石，表面看是對這位昔日地產大佬「個人信用」的避險，背後是對整個地產行業野蠻生長歷史徹底清算的恐懼。從此角度看，世茂、王石的無奈、無力感，都是在為一個時代的透支被迫埋單。