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AH股新聞

24/06/2026 08:29

國泰航空(00293)料上半年確認14億元視作減持國航收益，5月載客量升17%

　　國泰航空(00293)公布，由於中國國航(00753)(滬:601111)於6月9日完成A股發行，所持國航權益將由15.09%減持至12.85%，因而將會於今年上半年確認估計約14億元的視作出售收益。

*香港快運5月載客量升5%*

　　另外，該集團指，國泰航空於5月載客量266.8萬人次，按年增加16.8%，可用座位公里數按年增加10%，乘客運載率86.8%，升2個百分點，而香港快運於5月載客量67.4萬人次，升4.8%，乘客運載率75.4%，升1.3個百分點。國泰貨運於5月載貨量逾15萬噸，按年增加11%。

　　該集團指，國泰航空首5個月載客量1342.3萬人次，增加18.5%，可用座位公里數升13%，乘客運載率87.5%，升2.9個百分點。香港快運首5個月載客量360萬人次，增加12.3%，乘客運載率81.8%，升1.3個百分點。

　　國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，對暑期旅遊旺季前景保持樂觀，尤其看好長途航線的表現，而短途目的地的預訂數目亦正加快增長。展望暑期，多個香港快運航點的預訂情況亦呈良好增長趨勢。
《經濟通通訊社24日專訊》

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