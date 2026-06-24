恒瑞醫藥(01276)撤回艾瑪昔替尼軟膏藥品註冊申請，涉完善申報資料

恒瑞醫藥(01276)(滬:600276)公布，近日收到國家藥品監督管理局簽發的藥品註冊申請終止通知書，同意該集團撤回艾瑪昔替尼軟膏的藥品註冊申請。



該集團指，因該藥品需進一步完善申報資料，經與國家藥品審評中心溝通後，該集團決定撤回註冊申請。該集團擬定該產品適應症為適用於成人輕度至中度特應性皮炎的局部外用治療。

《經濟通通訊社24日專訊》