邁威生物(02493)用於血液瘤適應症藥物臨床試驗，獲國家藥監局批准

邁威生物-B(02493)(滬:688062)公布，收到國家藥品監督管理局核准簽發的藥物臨床試驗批准通知書，注射用6MW5311用於血液瘤適應症的臨床試驗申請獲得批准。



該集團指，經審查受理注射用6MW5311臨床試驗申請符合藥品註冊的有關要求，同意單藥在復發/難治血液瘤，包括急性髓系白血病、慢性粒單核細胞白血病以及多發性骨髓瘤中開展臨床試驗。

《經濟通通訊社24日專訊》