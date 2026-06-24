《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(23日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|3451.11
|中微公司
|(688012)
|3328.43
|兆易創新
|(603986)
|3224.46
|工業富聯
|(601138)
|2499.48
|中天科技
|(600522)
|2246.55
|瀾起科技
|(688008)
|2116.47
|中國巨石
|(600176)
|2074.47
|生益科技
|(600183)
|2063.15
|亨通光電
|(600487)
|1953.14
|紫金礦業
|(601899)
|1707.69
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|8017.63
|寧德時代
|(300750)
|4871.36
|新易盛
|(300502)
|3907.01
|長川科技
|(300604)
|3072.77
|東山精密
|(002384)
|2749.79
|立訊精密
|(002475)
|2698.97
|三環集團
|(300408)
|2649.62
|京東方A
|(000725)
|2594.87
|東方財富
|(300059)
|2380.68
|北方華創
|(002371)
|2286.39
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社24日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽