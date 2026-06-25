《駐京專電》工信部等五部門聯合啟動工業5G獨立專網試點

工信部等五部門日前聯合印發通知，開展工業5G獨立專網試點，進一步滿足特殊行業領域、大型特大型企業對信息通信網絡和關鍵生產數據等管理需求，助力「5G+工業互聯網」賦能千行百業。



工業5G獨立專網是指由工業企業主導建設接入網、核心網等關鍵設施，可不依賴於公網獨立運行的企業專屬5G網絡。通知明確，支持原材料、裝備製造、消費品、電子信息、國防科技、能源交通等行業領域的大型特大型企業建設獨立專網，鼓勵「5G+工業互聯網」融合應用城市試點率先開展獨立專網建設工作。



*積極挖掘高速傳輸等5G/5G演進（5G-A）技術特性的應用潛力*



通知圍繞部署基礎設施、創新應用場景、建設管理平台、探索建設模式、做好安全保障等推出一系列舉措，包括積極挖掘高速傳輸、超低時延、通感一體、無源物聯、高精定位、網絡智能等5G/5G演進（5G-A）技術特性的應用潛力；建設獨立專網管理運維平台；推動零信任、內生安全、商用密碼等創新應用。



組織保障方面，通知提出，用足用好「兩重」「兩新」等措施，加大對試點項目建設支持力度；培育一批獨立專網設備、解決方案、系統集成等服務供應商，形成獨立專網產業創新生態；強化獨立專網標準體系建設和核心標準研制實施等。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》