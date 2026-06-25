《駐京專電》商務部等7部門針對轉賣報廢機動車、非法回收拆解等專項整治

商務部等7部門日前聯合印發《關於開展報廢機動車非法回收拆解專項整治行動的通知》，在全國範圍內整治報廢機動車非法回收拆解行為。



《通知》明確五方面重點任務：一是整治非法回收拆解報廢機動車現象，嚴查假借二手車收購名義囤積轉賣報廢機動車及虛假「滅失」「出口」等行為；二是整治無資質從事報廢機動車回收拆解現象，嚴打出租、出借、買賣、偽造、變造《報廢機動車回收拆解企業資質認定書》及虛假錄入報廢機動車信息等行為；三是整治違規翻新、出售報廢機動車零部件及銷售不合格再製造件等行為；四是整治使用虛假材料辦理機動車注銷現象，打擊虛假報廢及報廢車輛非法上路行駛行為；五是整治未在資質認定場地內拆解及隨意丟棄、排放危險廢物等不規範拆解行為。



《通知》提出，各地要建立由商務主管部門牽頭、多部門協同的專項整治行動工作機制，加強部門協調配合，強化信息共享，形成工作合力。同時，各地要加大有關政策法規宣傳，暢通社會監督舉報渠道，通報曝光違法違規典型案例，強化警示震懾，確保專項整治行動取得實效。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》