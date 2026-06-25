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AH股新聞

25/06/2026 10:17

《駐京專電》殷勇晤普華永道主席：冀助力全球企業「引進來」、北京企業「走出去」

　　北京市長殷勇24日下午會見普華永道全球主席康慕德。殷勇表示，希望普華永道繼續發揮橋樑作用，依托專業服務助力全球企業「引進來」、北京企業「走出去」，積極分享全球產業發展、城市治理等方面的先進經驗，助力北京高質量發展。北京市將持續擴大高水平對外開放，打造國際一流營商環境，不斷完善「服務包」「服務管家」機制，為各類企業在京發展營造更好環境。

　　殷勇並指出，當前，北京正充分發揮教育科技人才資源密集優勢，因地制宜發展新質生產力，著力激發人才創新創造活力，促進科研工作與產業需求有效匹配，大力培育壯大人工智能、人形機器人等新產業集群，促進新一代信息技術、醫藥健康等高精尖產業提質升級，推動勞動者、勞動資料、勞動對象優化組合和更新躍升，構建有競爭優勢的新質生產力發展格局，加快建設體現北京特色的現代化產業體系。

　　康慕德表示，願深耕中國市場、扎根北京發展，持續拓展在京業務，打通外資入華、京企出海雙向投資的服務通道，積極參與北京人工智能等產業發展，為北京發展新質生產力建言獻策。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》

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