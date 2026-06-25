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25/06/2026 15:31

《中美關係》商務部：中美經貿團隊將就對等降稅等合作開展進一步磋商

　　商務部新聞發言人何亞東今日在例行新聞發布會上說，按照中美經貿磋商達成的共識，雙方同意成立貿易理事會，並將在理事會項下討論對等降稅等合作。雙方經貿團隊將就此開展進一步磋商。

　　何亞東說，中美雙方在飛機和農產品領域的貿易合作是互利共贏的。雙方團隊將繼續保持溝通，鼓勵並指導各自企業加強對接，拓展相關領域貿易合作。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》

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