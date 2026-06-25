《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|4619.83
|寒武紀
|(688256)
|3931.15
|紫金礦業
|(601899)
|3773.07
|海光信息
|(688041)
|2677.55
|佰維存儲
|(688525)
|2449.44
|中微公司
|(688012)
|2372.72
|瀾起科技
|(688008)
|2225.85
|中國巨石
|(600176)
|2204.86
|工業富聯
|(601138)
|1957.07
|三安光電
|(600703)
|1837.88
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|6757.86
|寧德時代
|(300750)
|4443.93
|新易盛
|(300502)
|4330.42
|北方華創
|(002371)
|3368.85
|東山精密
|(002384)
|2948.51
|立訊精密
|(002475)
|2859.20
|通富微電
|(002156)
|2721.52
|京東方A
|(000725)
|2491.05
|天孚通信
|(300394)
|2146.34
|三環集團
|(300408)
|2142.67
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社25日專訊》
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