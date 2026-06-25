《港滬深通》港股總市值44.1萬億元，滬深102.5萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(24日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2429
|307
|1705
|41
|2893
|38
|H股總數
(隻)
|481
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|16897
|308
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|439900
|781
|528786
|1007
|495180
|376
|流通市值
(億元)
|-
|-
|507966
|703
|423504
|376
|平均PE
(倍)
|12.09
|31.99
|13.98
|10.37
|34.41
|9.77
|成交
百萬元
|322995
|2115458
|1772144
《經濟通通訊社25日專訊》
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