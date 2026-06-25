《港滬深通》港股總市值44.1萬億元，滬深102.5萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(24日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2429 307 1705 41 2893 38 H股總數

(隻) 481 15 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1060 57 - - - - 上市證券

(隻) 16897 308 - - - - 總市值

(億元) 439900 781 528786 1007 495180 376 流通市值

(億元) - - 507966 703 423504 376 平均PE

(倍) 12.09 31.99 13.98 10.37 34.41 9.77 成交

百萬元 322995 2115458 1772144

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社25日專訊》