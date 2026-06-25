《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平山東考察，強調稱扎實推進農業現代化

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平山東德州考察，強調以扎實舉措推進農業農村現代化

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國家主席習近平24日在山東省德州市考察時強調，農業農村現代化關係中國式現代化全局和成色，要以扎實舉措做好各項工作，著力提升農業綜合生產能力和質量效益，確保糧食等重要農產品穩定供給，因地制宜推進宜居宜業和美鄉村建設，引導廣大農民群眾用勤勞和智慧創造更加美好生活。



中國經濟呈現「穩、新、活、融」多維圖景

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6月24日上午，國務院總理李強在大連出席2026年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。李強表示，抓創新就是抓發展，謀創新就是謀未來。這次論壇以「規模化創新」為主題，點出了當今世界經濟發展的一項重大命題。



金融法草案提請全國人大常委會會議初次審議

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《中華人民共和國金融法（草案）》6月23日提請十四屆全國人大常委會第二十三次會議初次審議。據介紹，草案聚焦完善金融基本法律制度，強化對金融各領域法律法規的協調統領，針對監管措施不足、風險處置機制不健全等突出問題作出制度安排，強化金融監管和風險防控。





《上海證券報》



習近平強調以扎實舉措推進農業農村現代化

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國家主席習近平24日在山東省德州市考察時強調，農業農村現代化關係中國式現代化全局和成色，著力提升農業綜合生產能力和質量效益，確保糧食等重要農產品穩定供給。



李強出席2026年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭

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6月24日上午，國務院總理李強在大連出席2026年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。李強表示，抓創新就是抓發展，謀創新就是謀未來。這次論壇以「規模化創新」為主題，點出了當今世界經濟發展的一項重大命題。



央企「科改」「雙百」2025年度考核放榜

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近日，國務院國資委公布中央企業「科改示範行動」「雙百行動」2025年度改革專項考核結果，評級分為標桿、優良、合格、不合格四個等級。作為國企改革深化提升行動高質量收官之年的關鍵「大考」，本次考核備受關注。從已公布的情況來看，中國能建、中國西電、中鋁集團等多家央企取得歷史最佳成績，一批央企控股上市公司以「標桿」評級脫穎而出，改革紅利加速向資本市場傳導。





《證券時報》



習近平在山東德州考察時強調以扎實舉措推進農業農村現代化

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國家主席習近平24日在山東省德州市考察時強調，農業農村現代化關系中國式現代化全局和成色，著力提升農業綜合生產能力和質量效益，確保糧食等重要農產品穩定供給。



李強出席2026年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭

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6月24日上午，國務院總理李強在大連出席2026年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。李強表示，抓創新就是抓發展，謀創新就是謀未來。這次論壇以「規模化創新」為主題，點出了當今世界經濟發展的一項重大命題。



全國進一步深化國資國企改革動員部署會議在京召開

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全國進一步深化國資國企改革動員部署視頻會議6月23日在北京召開。專家認為，這是新一輪國資國企改革的動員會，打響了改革正式啟動的「發槍令」。會議強調，要促進科技創新和產業創新深度融合，加強基礎研究、原始創新和場景開放，推動科技成果加快轉化為現實生產力，更好服務實現高水平科技自立自強。