《神州經脈》傳人行牽頭加強信用評級監管，成品油出口配額或將提高

滬指全天（25日）窄幅震盪，收升0.23%報4120.28點，連升兩日，深成指亦揚1.82%，創業板指漲2.84%。成交放量，滬深兩市全日成交額3.59萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增3100億元或9.4%。惟個股跌多漲少，滬深超3900股飄綠。美光強勁財測點燃國內芯片股行情，MLCC概念大漲。金融股走勢不一，券商集體收高。銀行股走疲，板塊指數跌1.2%。下跌方面，貴金屬板塊跌足一日，石油股亦跌。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7995，較上個交易日4時30分收盤價升57點子，止四連跌，全日在6.7979至6.8128之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8209，較上個交易日跌14點子，五連跌，創5月28日以來四周新低，較市場預測偏弱約160點。



*今日新聞精選*



1. 據報道，巴拿馬總統穆利諾在美洲國家組織第五十六屆年會開幕式上稱，近幾個月來巴方記錄到中國港口對懸掛巴拿馬旗船舶進行異常檢查與扣留，數量激增。此外，巴拿馬外長日前也表示，中巴擬盡快舉行技術會談，商討懸掛巴拿馬旗船舶在華港口被檢查事宜，並推進中巴海運協定談判。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，自2026年以來，巴拿馬旗船舶在中國水域連續發生多宗商漁船碰撞事故，造成多人死亡失蹤。中方主管部門依法依規對停靠中方港口的船舶嚴格開展港口國監督檢查，完全符合國際公約，不針對特定國家或船企。



2. 商務部新聞發言人何亞東今日在例行新聞發布會上說，按照中美經貿磋商達成的共識，雙方同意成立貿易理事會，並將在理事會項下討論對等降稅等合作。雙方經貿團隊將就此開展進一步磋商。何亞東並指，中美雙方在飛機和農產品領域的貿易合作是互利共贏的。雙方團隊將繼續保持溝通，鼓勵並指導各自企業加強對接，拓展相關領域貿易合作。



3. 《彭博》報道，中國監管部門據悉推動境內評級機構遏制債券AAA評級過度集中的現象。此舉旨在提升評級質量，增強評級對不同發行主體信用風險的識別和區分能力。知情人士透露，此項工作由人行牽頭推進，監管方要求評級機構對所覆蓋的發行人進行篩查，並評估其中部分主體是否已不再符合更新後的AAA評級標準。知情人士並稱，儘管評級機構在決定下調評級時會綜合考量多項因素，債券發行定價與同期限國債的殖利率利差超過200個基點的發行人，可能面臨較高的失去AAA評級的風險。



4. 中國人民銀行今日公告稱，為更好匹配銀行體系短期流動性需求，將在6月29日、6月30日（下周一、二）公開市場操作中增加隔夜逆回購操作品種，隔夜逆回購操作採用固定利率、數量招標。人行行長潘功勝上周三（17日）在陸家嘴論壇表示，將完善短端利率調控機制，優化臨時隔夜正/逆回購工具，適時增加隔夜逆回購操作品種等。業內人士認為，這將進一步增強人行對短端資金利率的精準調控能力，使隔夜資金價格更好圍繞政策利率運行。



5. 據《路透》引述知情行業人士透露，中國國有煉油企業7月成品油出口配額將較6月上調。自3月美伊戰爭爆發以來，為確保國內燃料供應充足，北京方面一直限制原油出口。海關數據顯示，4月和5月，除香港和澳門以外的目的地出口配額上限為40萬至50萬噸。消息人士透露，在本周政府官員與國有煉油企業舉行的會議上，北京方面將7月燃料出口配額定為80萬公噸。這一數字高於此前對本月約60萬公噸出口量的預估。其中兩位消息人士稱，出口目的地將不受限制。



6. 據《彭博》報道，美國決定不派遣高級官員參加在澳門舉行的亞太經濟合作組織(APEC)會議，稱這是因為中國針對美國外交人員的「歧視性」簽證規定。APEC旅遊業部長級會議6月24日至28日在澳門舉行。美國國務院表示，美方人員為在澳美國公民提供緊急領事服務能力目前受到限制，而北京拒絕了予以解決的請求。美國國務院周三在聲明中說道：「當中國選擇在澳門舉辦聚焦旅遊業的APEC會議時，美國再次要求中國回應我們的關切，並提出了積極的方案，令人遺憾的是，中國拒絕了我們的提議，選擇維持其歧視性做法。」



7. 經歷多年漲勢的黃金和白銀近幾個月來價格出現逆轉，中國一些大型銀行即將停辦代理個人貴金屬競價交易業務。其中，建設銀行今日發布公告，將於7月24日日終清算時起關閉代理上海黃金交易所個人貴金屬交易業務功能。工商銀行昨亦曾發公告指，自7月24日日終清算時起，停辦代理上海黃金交易所個人貴金屬競價交易業務。廣發銀行則在周一發公告將於6月底全面關停代理上金所個人貴金屬業務，要求客戶在香港時間周四下午3時30分前平倉貴金屬頭寸，否則將於6月30日前強制平倉。



8. 世界經濟論壇第十七屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）今日順利結束全部議程，在遼寧大連落下帷幕。閉幕式上，世界經濟論壇執行董事米雷克．杜塞克宣布，世界經濟論壇第十八屆新領軍者年會將於2027年在天津舉辦。天津市副市長李文海表示，明年是夏季達沃斯論壇進入中國20周年的重要節點，期待與各位嘉賓共商全球經濟發展大勢。據介紹，本屆夏季達沃斯論壇以「規模化創新」為主題，吸引了約1800名全球各界代表參會。