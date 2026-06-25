《中國監管》中國銀行回應逃稅近24億元：誠懇接受審計監督，推進整改

國家審計署發布《國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，在報告中的重大風險審計情況金融風險一節中披露了中國銀行(03988)(滬:601988)涉稅違規問題。



報告指出，2023年4月至2025年8月期間，中國銀行安排2家下屬金融機構作為業務通道，以大量本行員工出資1元（人民幣．下同）至100元「湊人頭」的方式，將11隻私募基金包裝成公募基金產品，利用公募基金免徵所得稅的政策優惠累計逃避繳納稅款23.67億元。



對此，中國銀行回應稱，誠懇接受審計監督，高度重視審計指出問題，深刻剖析原因，堅持立行立改，細化明確措施，扎實推進整改。下一步將深入貫徹黨中央決策部署，落實審計整改要求，持續提升風險管理水平和合規經營能力，服務多層次資本市場建設和實體經濟高質量發展。



*農行違規放貸110億*



報告亦提到，農業銀行(01288)(滬:601288)在2021年12月至2025年8月貸前審查不嚴，違規向非高標準農田項目發放貸款110.66億元，部分資金被挪用於購買理財、償還債務等。至於光大集團方面，審計署指出其對部分絕對控股子公司未控制決策權，對部分直管子公司管控不力，個別子公司濫用「光大」字號。

《經濟通通訊社25日專訊》