《中國監管》審計署：工行等四家銀行科技金融產品和服務名不副實

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審計署23日發布《國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，重點審計了工商銀行(滬:601398)(01398)、建設銀行(滬:601939)(00939)、交通銀行(滬:601328)(03328)、中信銀行(滬:601998)(00998)四家銀行落實科技金融政策情況，發現科技金融專屬產品和服務未精準對接企業融資急難愁盼，「叫好不叫座」。



報告指出，旨在增強科創企業貸款信用的「創新積分貸」積分懸空。四家銀行的126家省級分行未將科創企業創新能力量化積分作為敢認敢貸的依據。642.22億元（人民幣．下同）貸款發放時未考慮創新積分，僅在事後統計時貼上「標籤」。



科技部、人民銀行、國家金監總局等七部門在2025年5月聯合下發《加快構建科技金融體制 有力支撐高水平科技自立自強的若干政策舉措》，提出推廣「創新積分制」，優化創新積分評價核心指標，加強分層分類管理，為科技型中小企業精準畫像。2025年10月，科技部發布「創新積分制2.0版」，金融機構等主體可依托創新積分評價，拓展「積分貸」等金融服務。



*報告：部分科技金融服務名不副實*



《報告》還顯示，旨在緩解傳統抵押物不足痛點的「知識產權質押貸」產權陪綁。四家銀行的478.5億元貸款中，有101.09億元已足額提供傳統抵押物或無需抵押物。



同時，四家銀行還存在「科技企業併購貸」協同虛化的問題。《報告》指出，四家銀行發放的54.37億元貸款，未起到對成熟期科創企業併購同類企業或上下游企業的支持作用，實為企業股權回購和普通融資工具。



除了為科創企業提供貸款等科技金融產品，不少銀行也在逐步優化升級配套的科技金融服務。惟《報告》指出，部分科技金融服務名不副實。四家銀行的970家科技支行中，有194家實無科技特色，個別科技支行的科技貸款餘額佔比遠低於非科技支行；四家銀行未嚴格落實對小微型科技企業設置更高不良貸款容忍度的要求，一些科創產品不良率剛到2%或3%即暫停業務。

《經濟通通訊社25日專訊》