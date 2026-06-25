【ＡＩ】智元「精靈G2」到龍旗科技工廠直播「上班」，負責平板產線質檢

智元機器人旗下「精靈G2」23日（周二）起在龍旗科技(09611)(滬:603341)江西工廠啟動為期6天的產線直播作業，按工廠工人「早八晚七」的標準工時上崗，接管整條平板量產質檢工段的上下料和測試，與產線工人同步連續協同作業。



據智元披露的數據，截至直播第二天，8台機器人總作業時長超過22小時，產線產能6335台，機器人作業總量23384次，成功率達99.97%。



*當前機器人作業水平能達人工的80%至90%*



對於未達100%的成功率，智元Genie業務部項目總監艾文表示，這並非機器人本身操作失誤，而是兩套工業體系融合時產生摩擦。成功率下跌發生在第一天下午3點左右，一台作為通信主節點的機器人向產線皮帶線發出請求，但皮帶線未能及時響應，導致上一塊平板未被傳走，機器人在按預定程序放料時因空間不足產生疊料異常。



艾文稱，其目標是單點故障後至少能持續運行一個月，且僅允許發生一次能夠快速恢復的小故障。他指出，在長線連續作業中，機器人的工作節拍必須與整條產線嚴絲合縫，一旦脫節就會導致擁堵。如果以具體數值衡量，目前機器人的效率大約能達到人工的80%到90%。

《經濟通通訊社25日專訊》