  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

25/06/2026 10:14

【ＡＩ】智元「精靈G2」到龍旗科技工廠直播「上班」，負責平板產線質檢

　　智元機器人旗下「精靈G2」23日（周二）起在龍旗科技(09611)(滬:603341)江西工廠啟動為期6天的產線直播作業，按工廠工人「早八晚七」的標準工時上崗，接管整條平板量產質檢工段的上下料和測試，與產線工人同步連續協同作業。

　　據智元披露的數據，截至直播第二天，8台機器人總作業時長超過22小時，產線產能6335台，機器人作業總量23384次，成功率達99.97%。

*當前機器人作業水平能達人工的80%至90%*

　　對於未達100%的成功率，智元Genie業務部項目總監艾文表示，這並非機器人本身操作失誤，而是兩套工業體系融合時產生摩擦。成功率下跌發生在第一天下午3點左右，一台作為通信主節點的機器人向產線皮帶線發出請求，但皮帶線未能及時響應，導致上一塊平板未被傳走，機器人在按預定程序放料時因空間不足產生疊料異常。

　　艾文稱，其目標是單點故障後至少能持續運行一個月，且僅允許發生一次能夠快速恢復的小故障。他指出，在長線連續作業中，機器人的工作節拍必須與整條產線嚴絲合縫，一旦脫節就會導致擁堵。如果以具體數值衡量，目前機器人的效率大約能達到人工的80%到90%。
《經濟通通訊社25日專訊》

【你點睇？】日本上調旅客出境稅應對過度旅遊，你是否支持？若香港仿效，你又是否支持？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 特朗普：霍爾木茲海峽收費不可接受，將觸及美伊談...

25/06/2026 10:01

中東戰火

《給阿嬤的情書》背後的地緣黑洞與鄉愁盲區

24/06/2026 17:34

大國博弈

日本重債纏身卻屹立不倒

23/06/2026 10:53

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區